Спочатку я подумав, що пропустив той момент, коли закони економіки прирівняли до законів справедливості.

А потім зрозумів: та це ж було вже, у 1917-му.

Що з того вийшло, ми знаємо.

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Бізнес зростає не від патріотизму, а від інновацій та інвестицій. А для інновацій та інвестицій потрібні не гасла, а стимули.

Я вже не кажу про те, що закон про мобілізацію покликаний зменшити корупцію, а податкові новації покликані її збільшити.

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Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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