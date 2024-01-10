Закони економіки прирівняли до законів справедливості
Мене дуже дивує, що критиків податкових новацій дехто прирівнює до ухилянтів від мобілізації
Спочатку я подумав, що пропустив той момент, коли закони економіки прирівняли до законів справедливості.
А потім зрозумів: та це ж було вже, у 1917-му.
Що з того вийшло, ми знаємо.
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Бізнес зростає не від патріотизму, а від інновацій та інвестицій. А для інновацій та інвестицій потрібні не гасла, а стимули.
Я вже не кажу про те, що закон про мобілізацію покликаний зменшити корупцію, а податкові новації покликані її збільшити.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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