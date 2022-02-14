Законопроєкт про підвищення зарплат військовим Рада розгляне вже цього тижня, - Арахамія

Про це він сказав на брифінгу після засідання фракції "Слуга Народу", передає Еспресо.TV.



"Обговорювали законопроєкти. Перше - це підвищення зарплат в армії. Ми обговорювали, як це реалізувати якомога швидше. Думаю, проголосуємо на цьому тижні в першому читанні", - сказав Арахамія.



Він пояснив, що кошти для реалізації проєкту залучать із перерозподілу бюджету,: частина надійде з інфраструктури, з доріг, ще частина - з підвищення ренти на видобуток газу.



"Ми внесли до Кабінету міністрів законопроєкт про підвищення ренти на газ", - додав Арахамія.



Нагадаємо, 14 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про підвищення військовим зарплат.

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