Законопроєкт про підвищення зарплат військовим Рада розгляне вже цього тижня, - Арахамія
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що законопроєкт про підвищення заробітних плат в українській армії розглянуть вже на цьому тижні, гроші планують залучити із перерозподілу доходів бюджету
Про це він сказав на брифінгу після засідання фракції "Слуга Народу", передає Еспресо.TV.
"Обговорювали законопроєкти. Перше - це підвищення зарплат в армії. Ми обговорювали, як це реалізувати якомога швидше. Думаю, проголосуємо на цьому тижні в першому читанні", - сказав Арахамія.
Він пояснив, що кошти для реалізації проєкту залучать із перерозподілу бюджету,: частина надійде з інфраструктури, з доріг, ще частина - з підвищення ренти на видобуток газу.
"Ми внесли до Кабінету міністрів законопроєкт про підвищення ренти на газ", - додав Арахамія.
- Нагадаємо, 14 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про підвищення військовим зарплат.
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