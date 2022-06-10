Законопроєкт про застосування коноплі у медичних, наукових і промислових цілях внесли у Раду
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні
Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Законопроєкт має назву "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".
Тексту документу ще немає на сайті Ради.
- 7 червня Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, що регулюватиме обіг коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Закон повинен розширити доступ пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.
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