Уряд підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати.

Тому вже зараз ми підготували законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва", – написав міністр.

Він застеріг від ототожнення ліків на основі канабісу та сам канабіс, обіг якого є в Україні незаконним. Комунікаційні кампанії, що прирівнюють ліки до повсякденного споживання наркотичних засобів, мають на меті нівелювати цінність канабісу як лікарського засобу та дискредитувати саму ідею його використання в медичних цілях, впевнений міністр.

"Історично препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім цього вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим, пацієнтам з ВІЛ", – зазначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, 13 липня 2021 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт про медичний канабіс, повернувши документ на доопрацювання.

Народний депутат Микола Княжицький наголошував, що в законопроєкті про канабіс має бути чітко прописаний контроль за вирощуванням коноплі.

У листопаді 2021 року законопроєкт про медичний канабіс винесли на громадське обговорення.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb





