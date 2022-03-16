Закрили останнє "вікно в Європу": Air Serbia скасувала всі рейси з Москви в Белград

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.



Пасажири, які купили квитки з Москви до Белграда, отримали листи про відміну перельотів. Наразі на сайті сербського перевізника насправді неможливо придбати квиток на вказаному напрямку.



Декількома днями раніше президент Сербії заявляв, що Air Serbia на тлі західних санкцій щодо росії і тиску з боку європейської спільноти вдвічі скоротить кількість рейсів в РФ - з п'ятнадцяти до семи на тиждень.



Польське видання Pasazer раніше писало, що Air Serbia в останні тижні виявилася справжнім "переможцем" у війні Росії проти України - поки країни ЄС закривали своє небо для російських авіакомпаній, Air Serbia в умовах відсутності конкуренції вирішила багаторазово збільшити пропозицію рейсів до Росії.

Раніше повідомлялося, що росіяни використовують сербську авіакомпанію Air Serbia, щоб літати в Європу і обійти заборону на польоти.