Закрийте небо. Зеленський у Zoom поговорив з американськими сенаторами
У розмові з законодавцями США президент закликав створити заборонену для польотів зону та посилити російські санкції
Про це повідомляє CNN, - інформує Еспресо.TV.
Під час розмови у Zoom з американськими законодавцями президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати допомогти у запровадженні забороненої для польотів зони над Україною, - повідомило CNN поінформоване джерело.
Зеленський попросив сенаторів США посилити санкції проти Росії, у тому числі щодо енергетики, та військову допомогу українським Збройним силам. Він подякував США за підтримку, яку вони надали досі. Та його головний меседж полягав у тому, що його країна потребує додаткової допомоги, оскільки вона знесилюється перед вторгненням Росії.
Інший сенатор під час розмови сказав, що Зеленський виступав за заборону імпорту російської нафти, призупинення всіх комерційних операцій, таких як Visa і Mastercard, і закликав законодавців допомогти Україні отримати більше літаків, на яких навчаються і можуть літати українські пілоти.
Зустріч у Zoom тривала годину.
Наприкінці розмови десятки сенаторів увімкнули звук, щоб подякувати Зеленському та висловити підтримку. Дехто з них сказав "Слава Україна". За словами присутнього у розмові, український президент був явно зворушений цим жестом.
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