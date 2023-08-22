Залишається науково недоведеною: МОЗ розвінчало міфи про магнітотерапію

Про це пояснило Міністерство охорони здоров'я.

У МОЗ зазначили, що метод статичної магнітотерапії залишається науково недоведеним, особливо для полегшення болю, що є найпоширенішою причиною її застосування. Дослідження статичних магнітів показують їх неефективність при хронічних болях, остеоартриті та ревматоїдному артриті. Такі дані ще 2022 року оприлюднив National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH)..

Національний науковий фонд США ще у 2002 році він визнав магнітну терапію "псевдонауковою", а в штатах продаж подібних магнітних пристроїв прирівнюють до шарлатанства.

У МОЗ зазначили, що деякі "експерти" можуть переконувати, нібито цей метод "зменшує інтенсивність болю; зупиняє прогресування запальних процесів; має заспокійливу дію на центральну нервову систему; зміцнює стінки кровоносних судин; руйнує жирові відкладення; виводить з організму шлаки, токсини і зайву рідину тощо". Водночас міністерство попереджає: якщо вам пропонують магнітотерапію замість доказової реабілітації та обіцяють швидке й просте відновлення, майте на увазі, що цей неефективний апаратний метод ніколи не замінить активну реабілітацію, гарантовану державою.

В організмі людини залізо в крові звʼязане з гемоглобіном і не є феромагнітним (це постійний вид магнетизму, який, наприклад, тримає магніти на холодильнику), заявляють науковці. Пояснюючи, чому вчені не згодні з властивостями, якими наділяють цей метод деякі медики, МОЗ стверджує, що якби кров була такою, то будь-яка процедура на кшталт магнітно-резонансної томографії становила б загрозу для здоров’я і життя.

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Але від цих методів слід відрізняти лікування електромагнітними полями, що використовується в сучасній доказовій медицині, наприклад транскраніальну магнітну стимуляцію, - додали в МОЗ.