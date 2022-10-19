Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Еспресо.

"Було щонайменше 6 ракет, очевидно, що буде більше, бо один маркер на радарі може містити одразу дві-три крилаті ракети, які можуть розлетітися. Випущені вони були з північно-східного напрямку по території України, і пролетіли в напрямку центральної та зараз можливо південної, а можливо і буде з західної частини", - сказав він.

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ зазначив, що ці ракети не завжди можуть вхоплювати радари, тому не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Ракети не дуже помітні, можуть не завжди з'являтися на радарах. Вони використовують інформацію розвідок, де є слабше ППО, де можливі якісь прогалини і вони будуть рухатися таким чином, щоб пройти нашу ППО. Але ППО зараз працює на максимальних можливостях. Вилетіло 6 літаків Ту-95 і два літаки Ту-160 – це стратегічні бомбардувальники-ракетоносці, які застосовують ракети в основному зараз проти об'єктів енергетичної та критичної інфраструктури. Зараз ракети ще летять, тому дотримуйтесь заходів безпеки", - додав Юрій Ігнат.

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