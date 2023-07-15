Залужний: Ми продовжимо вбивати ворога на його території власною зброєю

Про це Залужний повідомив в інтерв’ю Washington Post.

Через брак озброєння, відсутність нової західної авіації та умови союзників щодо ракет більшої дальності (ці засоби не можуть бути використані для нанесення ударів по території РФ), за словами Залужного, "ЗСУ використовують зброю українського виробництва для частих ударів через кордон, які Київ ніколи офіційно не визнає".

"Щоб врятувати своїх людей, чому я повинен питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я повинен думати, що мені нічого не дозволено там робити. Чому? Тому що Путін ... застосує ядерну зброю? Дітям, які помирають, все одно... Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога. На війні можна і потрібно вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї. Але тільки стільки, скільки буде необхідно".