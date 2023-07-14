"Вирішив вивчати міжнародне право": Залужний розповів, як його затримали у Брюсселі за запитом РФ
Валерій Залужний розповів, що у 2019 році, коли він приїжджав до Брюсселя на саміт НАТО, його затримав Інтерпол
Про це Залужний повідомив в інтерв’ю Washington Post.
Росіяни заочно та без його відома оголосили Валерія Залужного "воєнним злочинцем". Як тільки він зійшов з літака у Брюсселі - його оточили правоохоронці.
"Наставивши на нього зброю, йому наказали лягти на підлогу обличчям вниз і одягли кайданки. За словами Залужного, йому вистачило хвилин роумінгу на телефоні, щоб зателефонувати послу України в НАТО, який в кінцевому підсумку допоміг забезпечити його звільнення", - пише Washington Post.
Ситуація надихнула Валерія Залужного здобути ступінь магістра з міжнародних відносин у 2020 році, аби бути більш обізнаним в сфері права.
"У мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я був воєнним злочинцем і, швидше за все, ним і залишуся. І я вирішив, що повинен вивчати міжнародні відносини та міжнародне право", - розповів головнокомандувач ЗСУ.
- В інтерв'ю головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також наголосив, що Україна звільнить тимчасово окупований Крим одразу, коли на це з'являться ресурси.
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