Залужний обговорив з генералом Брауном плани на зиму, нагальні потреби й поточну ситуацію на фронті

Про це Валерій Залужний написав у телеграмі.

"Детально розповів про ситуацію на фронті. Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована. Водночас Збройні Сили України продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці", - пише Головнокомандувач ЗСУ.

З очільником Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном також обговорили плани України на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська.

"Передусім йдеться про снаряди, засоби протиповітряної оборони та БПЛА. Обговорили питання підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів. Висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російським агресором", - йдеться у повідомленні.