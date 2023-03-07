Залужний провів із генералами країн НАТО "дуже важливу зустріч для України"
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний зустрівся з колегами з країн НАТО
Про це він повідомив у телеграм-каналі.
"Сьогодні провів дуже важливу зустріч для України. Був радий бачити своїх друзів-колег: верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі – командувача ЗС США в Європі генерала СВ ЗС США Крістофера Каволі; начальника штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна; начальника Генерального штабу збройних сил Республіки Польща генерала Раймунда Анджейчака; командувача Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенанта Антоніо Агуто", – написав Залужний.
Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ, він поінформував колег про ситуацію на полі бою, зокрема щодо перебігу подій у Бахмуті.
Також під час розмови йшлося про постачання військової допомоги Україні – озброєння та боєприпасів. Зокрема, Залужний наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони та надання далекобійної зброї.
Окрім того, на зустрічі обговорили підготовку українських військових та домовилися й надалі спільно працювати в цих та інших важливих напрямах.
- 6 березня видання Bild написало, що президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мають різні погляди щодо битви за Бахмут на Донеччині. Зеленський заперечив розбіжності із Залужним та заявив, що той, як і командувач Сухопутних військ Сирський висловилися за продовження оборони міста. А секретар РНБО Олексій Данілов назвав згадану статтю Bild "вкидом" РФ
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