Про це він повідомив у телеграм-каналі.

"Сьогодні провів дуже важливу зустріч для України. Був радий бачити своїх друзів-колег: верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі – командувача ЗС США в Європі генерала СВ ЗС США Крістофера Каволі; начальника штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна; начальника Генерального штабу збройних сил Республіки Польща генерала Раймунда Анджейчака; командувача Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенанта Антоніо Агуто", – написав Залужний.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ, він поінформував колег про ситуацію на полі бою, зокрема щодо перебігу подій у Бахмуті.

Також під час розмови йшлося про постачання військової допомоги Україні – озброєння та боєприпасів. Зокрема, Залужний наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони та надання далекобійної зброї.

Окрім того, на зустрічі обговорили підготовку українських військових та домовилися й надалі спільно працювати в цих та інших важливих напрямах.