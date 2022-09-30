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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Залужний: Україна має стати військовою державою, як Ізраїль

Залужний: Україна має стати військовою державою, як Ізраїль

30 вересня, 2022 п'ятниця
08:59
війна з Росією на фото: Валерій Залужний та Моше Реувен Азман

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Генеральному штабі з головним рабином України Моше Реувеном Азманом

Про це написав Валерій Залужний на фейсбуці.

Зустріч була присвячена обговоренню питань призначення військового капелана юдея та забезпечення духовних потреб військовослужбовців. Також Залужний отримав від Моше Реувена Азмана благословення на перемогу та щирі слова підтримки на адресу України та Збройних Сил у спротиві російській агресії.

"У День Памʼяті трагедії Бабиного Яру до болю важко говорити про його повторення у Маріуполі, Бучі, Ірпіні, Ізюмі та інших містах. Ця війна показала, хто є на боці добра, а хто є уособленням зла. Ребе Моше Реувен Азман чітко говорить, що сьогодні саме Росія є фашистською державою. А його авторитетна думка багато важить у сучасному світі", - ідеться в повідомленні головнокомандувача.

Крім того, Залужний зазначив, що через сусідство з такою країною як Росія, Україна має стати військовою державою.

"Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою", - наголосив він.

Також головнокомандувач ЗСУ подякував Ізраїлю за лікування українських поранених воїнів і надану гуманітарну допомогу.

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Новини
Україна
Ізраїль
Валерій Залужний
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