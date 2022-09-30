Про це написав Валерій Залужний на фейсбуці.

Зустріч була присвячена обговоренню питань призначення військового капелана юдея та забезпечення духовних потреб військовослужбовців. Також Залужний отримав від Моше Реувена Азмана благословення на перемогу та щирі слова підтримки на адресу України та Збройних Сил у спротиві російській агресії.

"У День Памʼяті трагедії Бабиного Яру до болю важко говорити про його повторення у Маріуполі, Бучі, Ірпіні, Ізюмі та інших містах. Ця війна показала, хто є на боці добра, а хто є уособленням зла. Ребе Моше Реувен Азман чітко говорить, що сьогодні саме Росія є фашистською державою. А його авторитетна думка багато важить у сучасному світі", - ідеться в повідомленні головнокомандувача.

Крім того, Залужний зазначив, що через сусідство з такою країною як Росія, Україна має стати військовою державою.

"Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою", - наголосив він.

Також головнокомандувач ЗСУ подякував Ізраїлю за лікування українських поранених воїнів і надану гуманітарну допомогу.

25 вересня стало відомо, що Ізраїль прийме на лікування 20 важкопоранених українських воїнів.