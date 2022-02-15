Замах на нардепа Мосійчука біля "Еспресо": прокуратура завершила досудове розслідування щодо двох підозрюваних

Про це повідомляє пресслужба ОГПУ.



Розслідування встановило, що 25 жовтня 2017 року біля офісу телеканалу на вул. Адама Міцкевича в Києві, коли народний депутат України Ігор Мосійчук разом з політтехнологом у супроводі охоронця виходив на вулицю після участі в прямому ефірі, стався вибух.



За інформацією ОГПУ, підозрювані використали саморобний радіокерований вибуховий пристрій направленої дії потужністю 450 грам тротилу, який приховали у мопеді, залишеному ними біля входу в приміщення телеканалу.



Внаслідок вибуху народний депутат, політолог та випадкова перехожа отримали поранення від ураження металевими кульками, використаними при виготовленні саморобного вибухового пристрою. Охоронець нардепа, а також ще один випадковий перехожий від отриманих поранень загинули.



Підозрювані - громадяни України, один з яких є уродженцем Азербайджанської Республіки, діяли за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження. Вони вчинили терористичний акт з метою посягання на життя нардепа України.



Після вчинення злочину один з виконавців виїхав через Білорусь до РФ, а інший - через пункт пропуску "Каланчак" до тимчасово окупованої території АР Крим. Їх оголосили у розшук.



"За результатами проведення слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити особу пособника, який надавав безпосередню допомогу у виготовленні вибухового пристрою. Це мешканець Києва, обвинувальний акт стосовно нього вже перебуває на розгляді в Солом’янському районному суді Києва", - йдеться в повідомленні.



Двом виконавцям заочно повідомили про підозру та отримали дозвіл суду на здійснення стосовно них спеціального досудового розслідування. Слідство завершено та оголошено про виконання вимог ст. 290 КПК України. Після цього обвинувальні скерують до суду для розгляду по суті.



У межах досудового розслідування допитано понад 800 свідків, опрацьовано відеозаписи з 112 камер спостереження, проаналізовано телефонні трафіки понад 10 тис. абонентів мобільного зв’язку, проведено 25 судових експертиз.

Нагадаємо, приблизно о 22.03 ввечері у середу, 25 жовтня 2017 року, біля входу до будинку на вулиці Адама Міцкевича у Києві, де розташована редакція телеканалу Еспресо.TV, стався вибух силою в кілограм у тротиловому еквіваленті.

Під час вибуху з редакції виходили народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук, його охоронець та політолог Віталій Бала. Також поруч були перехожі.

Внаслідок вибуху загинуло двоє співробітників Міністерства внутрішніх справ: особистий охоронець Мосійчука - 31-річний старший сержант поліції Руслан Кушнір, а також випадковий перехожий, який виявився підполковником МВС у відставці Михайлом Мормілем, котрий мешкав у сусідньому під'їзді.

Подію кваліфікували як терористичний акт. Розслідуванням займається СБУ.

За повідомленнями прокуратури, вибухівка була з дистанційним керуванням. Тобто, вона спрацювала не в запрограмований час, а тоді, коли цього захотів зловмисник.

Мосійчук 23 лютого підтвердив, що правоохоронці розкрили справу щодо замаху на нього біля офісу каналу Еспресо.TV 25 жовтня 2017 року.

1 квітня 2018 співробітники СБУ затримали одного з виконавців теракту під редакцією телеканалу "Еспресо".