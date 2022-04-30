Заманюють безкоштовною кашею й горілкою: в тимчасово окупованій Каховці колаборанти планують провести святкування 9 травня
Самопроголошена "влада" тимчасово окупованої Каховки хоче провести парад та мітинг на 9 травня. Мешканців заманюють безкоштовною кашею та горілкою
Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада у Facebook.
Так званий "керівник" міста Павло Філіпчук обіцяє "Безсмертний полк", масштабний парад та мітинг. Основна частина дійства відбудеться у Каховці, а у Новій Каховці організують концерт.
"На священне свято Перемоги в Каховці з'явиться безсмертний полк на згадку про ті суворі дні випробувань Великої Вітчизняної війни, які підуть до меморіалу Вічний вогонь. Буде проведено мітинг на згадку про всіх ветеранів-кахівчан", – йдеться в повідомленні.
Також зазначають, що каховський музей надасть відповідні експонати та документи для проведення торжеств. Після "святкувань" колаборанти хочуть організувати "солдатську кашу та бойові сто грамів".
- Натомість ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін скасував парад Перемоги та ходу Безсмертного полку 9 травня нібито через загрозу обстрілів
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе