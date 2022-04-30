Заманюють безкоштовною кашею й горілкою: в тимчасово окупованій Каховці колаборанти планують провести святкування 9 травня

Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада у Facebook.

Так званий "керівник" міста Павло Філіпчук обіцяє "Безсмертний полк", масштабний парад та мітинг. Основна частина дійства відбудеться у Каховці, а у Новій Каховці організують концерт.



"На священне свято Перемоги в Каховці з'явиться безсмертний полк на згадку про ті суворі дні випробувань Великої Вітчизняної війни, які підуть до меморіалу Вічний вогонь. Буде проведено мітинг на згадку про всіх ветеранів-кахівчан", – йдеться в повідомленні.



Також зазначають, що каховський музей надасть відповідні експонати та документи для проведення торжеств. Після "святкувань" колаборанти хочуть організувати "солдатську кашу та бойові сто грамів".

Натомість ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін скасував парад Перемоги та ходу Безсмертного полку 9 травня нібито через загрозу обстрілів