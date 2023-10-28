Замголови Нацполіції Тишлека відсторонили від посади: журналісти з'ясували, що його дружина та теща мають російські паспорти

Про це Клименко написав у telegram.

"Дмитро Тишлек після опублікованого журналістського розслідування публічно звернувся із заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили оприлюднену інформацію", - повідомив Клименко.

Він зазначив, що наразі вже триває кримінальне провадження. За словами Клименка, якщо з'ясована журналістами інформаія, стосовно російських паспортів дружини та тещі Тишлека підтвердиться, "будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення".

На час розслідування заступника голови Національної поліції відсторонили від виконання службових обовʼязків.