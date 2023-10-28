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Замголови Нацполіції Тишлека відсторонили від посади: журналісти з'ясували, що його дружина та теща мають російські паспорти

28 жовтня, 2023 субота
20:50
Суспільство поліція ілюстративне

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у суботу, 28 жовтня, повідомив, що заступника голови Національної поліції Дмитра Тишлека відсторонили від виконання службових обов'язків

Про це Клименко написав у telegram

"Дмитро Тишлек після опублікованого журналістського розслідування публічно звернувся із заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили оприлюднену інформацію", - повідомив Клименко. 

Він зазначив, що наразі вже триває кримінальне провадження. За словами Клименка, якщо з'ясована журналістами інформаія, стосовно російських паспортів дружини та тещі Тишлека підтвердиться, "будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення".

На час розслідування заступника голови Національної поліції відсторонили від виконання службових обовʼязків.

  • Журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування, у якому йдеться про те, що заступник глави Національної поліції Дмитро Тишлек орендує житло у людей, які пов’язані з російськими кримінальними авторитетами. Водночас його дружина та теща, попри повномасштабне вторгнення, мають паспорт РФ. 

Україна
поліція
ДБР
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2023, субота
28 жовтня
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