Заміна Шуфричу: громадськість вимагає призначити нового голову Комітету з питань свободи слова

“Верховна Рада зняла з посади голови комітету з питань свободи слова фігуранта Реєстру Zрадників Нестора Шуфрича. Під його керівництвом комітет став одним з найбільш закритих... Комітет з питань свободи слова має очолювати представник опозиції з бездоганною репутацією та державницьким мисленням, а до складу комітету мають увійти ті народні депутати, які готові захищати свободу слова як цінність. Ці депутати мають напрацьовувати відповідні законодавчі рішення, які захистять і посилять свободу слова під час воєнного стану”, — йдеться у зверненні, яке опубліковане на сайті Руху ЧЕСНО.

Еспресо - серед підписантів звернення, яке підтримали Рух ЧЕСНО, “Детектор медіа”, Українська правда, Дзеркало тижня, Громадське радіо, Главком, Центр протидії корупції, Bihus.Info, DeJure та інші громадські організації та медіа.

“Ліквідація комітету з питань свободи слова буде негативно сприйнята як українським суспільством, так і міжнародними партнерами, оскільки свобода слова — це важлива складова демократії. Для громадянського суспільства і ЗМІ заміна Шуфрича на представника однієї із депутатських груп, яка своїми голосами у парламенті системно підтримує рішення монобільшості, не буде ознакою того, що головування в комітеті з питань свободи слова віддали опозиції”, — наголошують підписанти.

20 вересня парламент звільнив Нестора Шуфрича з посади голови комітету. Це сталося після того, політику, який був обраний від забороненої партії ОПЗЖ, вручили підозру у держзраді. Печерський районний суд міста Києва відправив його в СІЗО без можливості внесення застави. Таким чином у комітеті залишилося лише 2 народні депутати, які можуть брати участь у засіданні. В.о. голови комітету став нардеп Євген Брагар зі "Слуги народу".