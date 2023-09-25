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Замінюють генератори: збір на акумуляторні станції

25 вересня, 2023 понедiлок
16:16
Волонтери.Еспресо

Благодійний фонд "Людина і Право" спільно з телеканалом Еспресо збирає кошти на потужні портативні акумуляторні станції Welstrum з сонячними панелями для 108 Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ

Щоб ефективно нищити ворога військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті. 

Акумуляторні станції розроблені спеціально для військових потреб. Повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах. Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати воїнам такі потрібні прилади.  

Захистимо свій дім - захистимо Україну!

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Суспільство
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Війна з Росією
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