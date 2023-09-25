Замінюють генератори: збір на акумуляторні станції
Благодійний фонд "Людина і Право" спільно з телеканалом Еспресо збирає кошти на потужні портативні акумуляторні станції Welstrum з сонячними панелями для 108 Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ
Щоб ефективно нищити ворога військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
Акумуляторні станції розроблені спеціально для військових потреб. Повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах. Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати воїнам такі потрібні прилади.
Захистимо свій дім - захистимо Україну!
Посилання на банк
https://send.monobank.ua/jar/9uSMaW83kR
Номер картки банку
5375 4112 0837 2065
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.35Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе