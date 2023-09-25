Замінюють генератори: збір на акумуляторні станції

Щоб ефективно нищити ворога військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.

Акумуляторні станції розроблені спеціально для військових потреб. Повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах. Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати воїнам такі потрібні прилади.

Захистимо свій дім - захистимо Україну!

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