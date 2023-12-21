Замість єдиного ура-марафону потрібна чесна розмова
Чесна розмова має лише додати авторитету владі. Бо пропаганда і цензура не в силі змусити людей не бачити очевидне
Інформаційна політика має змінитися. Це головний висновок від спілкування Зеленського з журналістами. Те, що, можливо, допомагало на початку війни зараз заважає. У команди чинного президента завжди гарно виходило продавати майбутнє, – обіцяти, що щось визначне ось-ось станеться, і всім одразу стане добре.
Але стратегія чекання дива (виберіть варіант: західних танків, літаків, далекобійних ракет, контрнаступу), яке все змінить, ну, буквально через "двє-трі нєдєлі" вже давно не працює. Бо надто багато питань лишається в теперішньому.
Читайте також: Про єдність в Україні та боротьбу протилежностей
Тому замість єдиного ура-марафону потрібна чесна розмова. І про непопулярні рішення, і про складні варіанти завершення війни, і про недосконалу зовнішню політику, і про непросту зовнішню кон’юнктуру. І нарешті про непросте майбутнє, яке станеться не лише через "поганих депутатів" або "поганих партнерів", а і через передвоєнну сліпоту та і вже зовсім недавні прорахунки.
Чесна розмова має лише додати авторитету владі. Бо пропаганда і цензура не в силі змусити людей не бачити очевидне.
До речі, якщо такої чесної та відвертої розмови немає у спілкуванні із західними партнерами, то це взагалі катастрофа. Бо там взагалі цінують лише аргументи, цифри та розрахунки. І терпіти не можуть емоційних пасажів, акторства та зверхності.
Про автора. Сергій Таран, політолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.54 Купівля 37.54Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.92Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе