Інформаційна політика має змінитися. Це головний висновок від спілкування Зеленського з журналістами. Те, що, можливо, допомагало на початку війни зараз заважає. У команди чинного президента завжди гарно виходило продавати майбутнє, – обіцяти, що щось визначне ось-ось станеться, і всім одразу стане добре.

Але стратегія чекання дива (виберіть варіант: західних танків, літаків, далекобійних ракет, контрнаступу), яке все змінить, ну, буквально через "двє-трі нєдєлі" вже давно не працює. Бо надто багато питань лишається в теперішньому.

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Тому замість єдиного ура-марафону потрібна чесна розмова. І про непопулярні рішення, і про складні варіанти завершення війни, і про недосконалу зовнішню політику, і про непросту зовнішню кон’юнктуру. І нарешті про непросте майбутнє, яке станеться не лише через "поганих депутатів" або "поганих партнерів", а і через передвоєнну сліпоту та і вже зовсім недавні прорахунки.

Чесна розмова має лише додати авторитету владі. Бо пропаганда і цензура не в силі змусити людей не бачити очевидне.

До речі, якщо такої чесної та відвертої розмови немає у спілкуванні із західними партнерами, то це взагалі катастрофа. Бо там взагалі цінують лише аргументи, цифри та розрахунки. І терпіти не можуть емоційних пасажів, акторства та зверхності.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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