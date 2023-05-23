Правову систему мордору підрегульовують так, що де-факто пересічний громадянин переходить на баланс держави та стає її матеріально-технічною цінністю. Це зобовʼязує бездумно виконувати всі урядові вказівки та накази:

За першим свистком брати до рук, автомат, лопату чи непіднімні борги держави.

Кримінальний кодекс пильнуватиме за тим, щоб кожен рускій залишався відповідальним перед державою, інакше йому автоматично впаяють якусь статтю: чи 5 років за фейки, 25 інакодумство, чи довічне — за державну зраду.

Читайте також: Путінські наглядачі за наглядачами

Сучасна РФ інтенсивно галопує назад, у 1933 рік, у минуле століття, коли вождь і учитель Йосип Сталін досягнув апогею у перетворенні людини на нікчемний елемент системи

Читайте також: "Все йде за планом, але план хр*новий"… Як змінять налаштування головного мозку у русні

Є також бонусні статті КК — за заклики введення санкцій чи співпрацю з міжнародним кримінальним судом… тим самим, який виписав повістку бункерному до Гааги.

Сучасна РФ інтенсивно галопує назад, у 1933 рік, у минуле століття, коли вождь і учитель Йосип Сталін досягнув апогею у перетворенні людини на нікчемний елемент системи. Для повного відтворення цієї епохи залишилося небагато: ввести трудодні, запровадити індустріальне рабство, трудові ГУЛАГи та провести колективізацію.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.