Навчені попередніми "жестами доброї волі" путінські технологи розіслали пропагандистам методички, розповідаючи, як ввести телесапієнс у стан ступору.

ЗСУ озброєні до зубів, і все через НАТО. "Україна готова до контрнаступу, — за підтримки Альянсу" - це головна теза для інсталяції у голови русні.

Натомість заборонено тиражувати тези про "слабкість ЗСУ". Кремль вимагає зосередитись на постачанні зброї західними країнами. Скабєєва під час ефірів вже "хвилюється за Крим", а Пригожин каже, що "ми не переможемо весь світ".

Заборонено тиражувати тези про "слабкість ЗСУ". Кремль вимагає зосередитись на постачанні зброї західними країнами. Скабєєва під час ефірів вже "хвилюється за Крим", а Пригожин каже, що "ми не переможемо весь світ"

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"Ціною важких втрат київський режим досяг незначних результатів". В незалежності від результатів атак ЗСУ, кремлівська пропаганда розповідатиме про загиблих українців.

Пропагандонам заборонили говорити про гроші, витрачені на тимчасово окуповані території. Це мільярди й мільярди доларів. Путінські ідеологи бояться дратувати електорат, який живе без газу, теплих туалетів і з розваленою інфраструктурою.

Кремль тим самим готує громадян до очевидного: вони вже ходячі покійники.

Раніше до війська потрапляли за принципом "хто не заховався". Електронні повістки через сайт держпослуг мають дістати практично всіх, окрім ініціаторів цієї війни, їх дітей та корупційних спільників

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Раніше до війська потрапляли за принципом "хто не заховався". Електронні повістки через сайт держпослуг мають дістати практично всіх, окрім ініціаторів цієї війни, їх дітей та корупційних спільників.

Меседж "Нацисти у парога", - не тільки про мобілізацію, але й про зміну взагалі ситуації в країні. Коли весь світ воює з твоєю "незламною великою державою", треба бути геть негідником, аби піклуватися про холодильник чи якійсь там права. Для негідників завбачливо підготовлені вгамовуючі закони.

Для кремля — це великий удар по самолюбству: отак от переформатовувати "великий російський народ" у націю лузерів, котрі програють відносно невеличкій українській армії. Та, очевидно, іншого виходу немає, окрім як крок за кроком позбавляти умовних мешканців рязанської глибинки рожевих окулярів імперіалізму.

Деімперіалізація Московії розпочалася. На черзі — депутінізація.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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