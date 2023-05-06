Нинішня пенітенціарна система не здатна перетравити ту кількість посадок, яку наплодить "реформоване" російське законодавство.

У Кремлі працює накопичувальна система страху. Фобії компенсовуються деформацією законодавства:

Декілька років тому зʼявився закон про "іноагентів". Спершу це було просто тавро, потім до статусу прикрутили мільйонний штраф і кримінальну відповідальність.

З початком "СВО", путінська демократія збагатилася новими правопорушеннями. Це:

публічна дискредитація воєнних дій;

поширення фейків про другу армію світу;

заклики введення санкцій проти РФ.

Найблатніша це, звісно, "фейки", і дозволяє отримати років 15 повного державного пансіону з уважними вертухаями-наглядачами та повною робочою зайнятістю.

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У січні-лютому 23-го страх заполонив бункер ще дужче, змінюються й задачі репресивного законодавства: фюрер розставляє запобіжники від зради власним оточенням.

Рада федерацій благословила законопроєкт про покарання за співпрацю з Міжнародним кримінальним судом, тим самим, який виписав повістку в Гаагу... При розгляді справи про агресію в Україну потрібні будуть покази співучасників злочину, особливо — високопоставлених.

Рада федерацій благословила законопроєкт про покарання за співпрацю з Міжнародним кримінальним судом, тим самим, який виписав повістку в Гаагу... При розгляді справи про агресію в Україну потрібні будуть покази співучасників злочину, особливо — високопоставлених

Фюрер підписав "довічне" за «державну зраду». До цього, усіляким "зрадникам" давали до 25 років, а тепер ні за що даватимуть і вищу міру. У російській вʼязниці, що "четвертак", що "вишка" - однаково смертний вирок, тому каральний безліміт слід розуміти скоріше як додаткову страшилку.

Генерал-депутат думи Гурульов каже, що пора вводити поняття "ворог народу": мовляв, вороги є, а поняття — немає, час зайнятися всією тією сволотою.

Наступник крок — відновлення смертної кари. "Опозиційні" фракції держдуми (що контролюються кремлем) вже "попросили" конституційний суд повернути страту. "За" виступив і гауляйтер окупованого Криму.

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Спікер думи В'ячеслав Володін запропонував забирати майно росіян, які поїхали з країни. В СРСР конфіскація була типовим покаранням для дисидентів. Але в бункерного ж ще й олігархи.

"Вороги народу", конфіскації майна, масові розстріли, "справа лікарів", "ленінградська справа", - це все стало апогеєм сталінізму, і всі ці чистки були скеровані на еліту, в першу чергу — придворну.

Мета путінських "реформ" - змінити modus operandi усієї челяді: мало проявляти пасивну лояльність, потрібно доказати свою потрібність у такий непростий для лідера час. Накопичені заслуги анульовуються, а на пʼяти наступають голодні співвітчизники, готові значно дешевше та активніше прислуговуватися режиму.

Мета путінських "реформ" - змінити modus operandi усієї челяді: мало проявляти пасивну лояльність, потрібно доказати свою потрібність у такий непростий для лідера час. Накопичені заслуги анульовуються, а на пʼяти наступають голодні співвітчизники, готові значно дешевше та активніше прислуговуватися режиму

Суть нинішньої епохи гарно передає фраза сенатора Клішаса: слова президента понад будь-яким законом, понад конституцією. Притягнути можна будь-кого і за будь-що, і сталінська розмитість формулювань дає всі підстави для цього.

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Я це до того, що росіяни мають бути зацікавлені в перемозі України не менше, ніж самі українці. Адже демонтаж путінського режиму дасть країні (чи вже декільком постросійським країнам) шанс на катарсис і санацію від імперського синдрому. Будь-яка імперія починається з красивого міфу, а завершується деспотією — найпримітивнішим шляхом для тирана утримати владу.

Якщо ж перемога України не призведе до повалення путінізму, то "скрєпи" очікує прекрасне занурення в 33-й, де садили не лише за криву посмішку, а й за донос, написаний заздрісним сусідом.

Саме у 30-ті тюремна система СРСР зросла щонайменше у 10 разів і складала близько 9 млн вʼязнів. Відтак, збереження кремля у нинішній політичній версії та реставрація сталінської методички з "безпеки" обійдеться РФ в 4 млн зеків.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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