Замість Лос-Анджелеса: церемонію Grammy проведуть 3 квітня в Лас-Вегасі

Про це йдеться на сайті Grammy.



64-а церемонія відбудеться 3 квітня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі. Раніше вручення планували провести 31 січня в Лос-Анджелесі, однак захід перенесли через стрімке поширення штаму коронавірусу "Омікрон".



"Ми раді вперше привезти Grammy в Лас-Вегас і влаштувати шоу світового рівня. Відтоді, як ми оголосили про перенесення початкової дати шоу, ми отримали багато щирих повідомлень про підтримку і солідарність з боку спільноти артистів", - заявив гендиректор Академії звукозапису Гарві Мейсон.



Комік, актор і телеведучий Тревор Ноа стане ведучим церемонії вручення музичної премії.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb