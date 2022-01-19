Замість Лос-Анджелеса: церемонію Grammy проведуть 3 квітня в Лас-Вегасі
Вручення музичної премії Grammy перенесли з 31 січня на 3 квітня
Про це йдеться на сайті Grammy.
64-а церемонія відбудеться 3 квітня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі. Раніше вручення планували провести 31 січня в Лос-Анджелесі, однак захід перенесли через стрімке поширення штаму коронавірусу "Омікрон".
"Ми раді вперше привезти Grammy в Лас-Вегас і влаштувати шоу світового рівня. Відтоді, як ми оголосили про перенесення початкової дати шоу, ми отримали багато щирих повідомлень про підтримку і солідарність з боку спільноти артистів", - заявив гендиректор Академії звукозапису Гарві Мейсон.
Комік, актор і телеведучий Тревор Ноа стане ведучим церемонії вручення музичної премії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.24
Купівля 28.24Продаж 28.54
-
EUR
Купівля 31.99Продаж 32.47
- Актуальне
- Важливе