Замість Путіна Росія відправить іншого представника на інавгурацію Ердогана

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Так, В'ячеслав Вікторович Володін", - відповів помічник російського диктатора Путіна, Юрій Ушаков, на запитання, чи відомо, хто представлятиме РФ на церемонії.

Точна дата інавгурації переобраного президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана поки не відома. Проте, за попередньою інформацією, подія може відбутись 3 червня.