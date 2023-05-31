Замість Путіна Росія відправить іншого представника на інавгурацію Ердогана
Спікер російської держдуми В'ячеслав Володін представлятиме Росію на церемонії інавгурації переобраного президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Так, В'ячеслав Вікторович Володін", - відповів помічник російського диктатора Путіна, Юрій Ушаков, на запитання, чи відомо, хто представлятиме РФ на церемонії.
Точна дата інавгурації переобраного президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана поки не відома. Проте, за попередньою інформацією, подія може відбутись 3 червня.
- 31 травня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін планують відвідати Туреччину.
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