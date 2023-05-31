Про це повідомляє Hurriyet.

За інформацією видання, після інавгурації переобраного на новий термін президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, яка відбудеться 3 червня, Анкару по черзі відвідають Володимир Путін та Володимир Зеленський.

Джерела стверджують, що спочатку до Туреччини прилетить Путін, а після цього відбудеться візит Зеленського. Очікується, що головними темами їхні переговорів з Ердоганом будуть війна РФ проти України та "зернова угода".