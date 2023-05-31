Зеленський та Путін після інавгурації Ердогана відвідають Туреччину, - Hurriyet
Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін планують відвідати Туреччину
Про це повідомляє Hurriyet.
За інформацією видання, після інавгурації переобраного на новий термін президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, яка відбудеться 3 червня, Анкару по черзі відвідають Володимир Путін та Володимир Зеленський.
Джерела стверджують, що спочатку до Туреччини прилетить Путін, а після цього відбудеться візит Зеленського. Очікується, що головними темами їхні переговорів з Ердоганом будуть війна РФ проти України та "зернова угода".
- 28 травня чинний президент Туречини Реджеп Тайїп Ердоган здобув перемогу на виборах. За нього проголосувало 52,1% виборців.
- Зеленський привітав Ердогана з переобранням на посаду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 39.85Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе