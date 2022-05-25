Замість так званих поліцейських "ДНР" у Маріуполь зайшли кадирівці

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Останні події прямо вказують на перемогу групи впливу ФСБ-Пушилін над групою ФСБ-Саблін. Московські гроші підуть в Донецьк, а не Маріуполь. В місто вже зайшли кадирівці на зміну так званої "міліції днр". Роботу поліцейських-колаборантів контролюють повністю "державні волонтери Росії".

Найцікавішою Андрющенко називає долю зрадника – самопроголошеного "мера" Іващенка. Він більше ніде не з’являється без "смотрящого" від Пушиліна.

"Його завдання не дати більше Іващенко вести політичну агітацію за себе і представників групи Сабліна. Сам Іващенко вже зрозумів, що строк його придатності йде на місяці, якщо не на тижні", – пише радник мера.

Тепер зрадник, побоюючись за власну безпеку нібито намагається відновити зв’язки в Україні по лінії ОПЗЖ і хоче розіграти карту "я патріот, але мене примусили".

"Що це для Маріуполя? Для Маріуполя це нічого. Відновлювати та покращувати життя ніхто не збирався, просто один крадій переграв іншого. Але спостерігати за павуками в банках – дуже цікава розвага", – підсумував Петро Андрющенко.