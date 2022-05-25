Замість так званих поліцейських "ДНР" у Маріуполь зайшли кадирівці
В окупованому місті відбувається боротьба між різними групами загарбників і колаборантів
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Останні події прямо вказують на перемогу групи впливу ФСБ-Пушилін над групою ФСБ-Саблін. Московські гроші підуть в Донецьк, а не Маріуполь. В місто вже зайшли кадирівці на зміну так званої "міліції днр". Роботу поліцейських-колаборантів контролюють повністю "державні волонтери Росії".
Найцікавішою Андрющенко називає долю зрадника – самопроголошеного "мера" Іващенка. Він більше ніде не з’являється без "смотрящого" від Пушиліна.
"Його завдання не дати більше Іващенко вести політичну агітацію за себе і представників групи Сабліна. Сам Іващенко вже зрозумів, що строк його придатності йде на місяці, якщо не на тижні", – пише радник мера.
Тепер зрадник, побоюючись за власну безпеку нібито намагається відновити зв’язки в Україні по лінії ОПЗЖ і хоче розіграти карту "я патріот, але мене примусили".
"Що це для Маріуполя? Для Маріуполя це нічого. Відновлювати та покращувати життя ніхто не збирався, просто один крадій переграв іншого. Але спостерігати за павуками в банках – дуже цікава розвага", – підсумував Петро Андрющенко.
- Нагадаємо, під Маріуполем окупанти знищують україномовні книжки.
- Радник мера Маріуполя спростував російський фейк про відновлення роботи порту.
- Прокуратура заочно повідомила про підозру в держзраді "заступнику" псевдомера Маріуполя.
- У Маріуполі під руїнами багатоповерхівки знайшли тіла 200 загиблих.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.19
Купівля 34.19Продаж 35.76
-
EUR
Купівля 36.09Продаж 38.07
- Актуальне
- Важливе