Радник мера Маріуполя спростував російський фейк про відновлення роботи порту

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграм-каналі.

Він заявив, що для роботи порту та відновлення перевалки вантажів потрібна електрика, а її немає.

"Навіть купа генераторів, яких теж немає, не забезпечать повноцінну (навіть натяк на повноцінну) роботу порту.

До того ж, поки наша затоплена Меотида і останній прапор України в місті боронять порт від заходу великих суден. До слова, ще вчора само названий мер Іващенко вже розповів, що 12 тис тонн вантажу вже пішло з порту. Здається, поки це перші 12 тис тонн брехні російської пропаганди", – наголосив Петро Андрющенко.

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