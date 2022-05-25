Радник мера Маріуполя спростував російський фейк про відновлення роботи порту
У Маріуполі порт роботу не відновив. Те, що заявляють окупанти – неправда
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграм-каналі.
Він заявив, що для роботи порту та відновлення перевалки вантажів потрібна електрика, а її немає.
"Навіть купа генераторів, яких теж немає, не забезпечать повноцінну (навіть натяк на повноцінну) роботу порту.
До того ж, поки наша затоплена Меотида і останній прапор України в місті боронять порт від заходу великих суден. До слова, ще вчора само названий мер Іващенко вже розповів, що 12 тис тонн вантажу вже пішло з порту. Здається, поки це перші 12 тис тонн брехні російської пропаганди", – наголосив Петро Андрющенко.
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