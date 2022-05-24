Маріуполь - місто привидів, а не людей, мешканців примушують до самодепортації, - радник мера Андрющенко

Про це він повідомив в етері Еспресо.

Радник міського голови зауважив, що для людей у Маріуполі життя перетворилося на виживання.

Петро Андрющенко зазначив: "Люди у цьому виживанні ходять як привиди, дуже важка ситуація. Насправді місто привидів, а не людей. Люди намагаються якось жити, але це складно ".

Крім того, радник мера додав, що окупанти проводять чистки у Маріуполі та на виїзді з міста не пропускають містян в інші області та міста.

"Ми схиляємося до думки, що це є початок справжнього плану росіян: зачинити місто та залишити єдиний коридор у бік Росії. Відповідно, не дуже м'яке примушення людей до самодепортації й самовиїзду на територію Росії. А там вже їх будуть чекати, розселяти по різних регіонах "- зауважив радник мера.

Петро Андрющенко порівняв події у Маріуполі з депортацією кримських татар у 1994 році і підкреслив, що це відбувається сьогодні з маріупольцями, з українцями й це дуже сумна для нас історія.