Маріуполь - місто привидів, а не людей, мешканців примушують до самодепортації, - радник мера Андрющенко
Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя розповів, що люди у місті виснажені, окупанти продовжують підтримувати важкі умови життя, щоб містяни могли виїхати тільки по єдиному можливому коридору
Про це він повідомив в етері Еспресо.
Радник міського голови зауважив, що для людей у Маріуполі життя перетворилося на виживання.
Петро Андрющенко зазначив: "Люди у цьому виживанні ходять як привиди, дуже важка ситуація. Насправді місто привидів, а не людей. Люди намагаються якось жити, але це складно ".
Крім того, радник мера додав, що окупанти проводять чистки у Маріуполі та на виїзді з міста не пропускають містян в інші області та міста.
"Ми схиляємося до думки, що це є початок справжнього плану росіян: зачинити місто та залишити єдиний коридор у бік Росії. Відповідно, не дуже м'яке примушення людей до самодепортації й самовиїзду на територію Росії. А там вже їх будуть чекати, розселяти по різних регіонах "- зауважив радник мера.
Петро Андрющенко порівняв події у Маріуполі з депортацією кримських татар у 1994 році і підкреслив, що це відбувається сьогодні з маріупольцями, з українцями й це дуже сумна для нас історія.
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