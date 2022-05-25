English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Під Маріуполем окупанти знищують україномовні книжки, - радник мера

Під Маріуполем окупанти знищують україномовні книжки, - радник мера

25 травня, 2022 середа
15:25
війна з Росією підручник з історії

У Мангуші та Нікольському, що на Донеччині, окупанти знищують україномовні книжки, зокрема історію та літературу. Петро Андрющенко наголошує, що невдовзі загарбники візьмуться й за бібліотеки Маріуполя

Про це інформує в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Російські загарбники інвентаризують бібліотечні, шкільні й інші книжкові фонди. Вони знищують "екстремістську" літературу.

"Виявляється "молодь Донбасу проти екстремізму". Все це робиться працівниками бібліотеки ім. Крупської в Донецьку. На сьогодні вже закінчено оцінку бібліотек та шкільної літератури в Мангуші та Нікольському. Всі книжки, що містять "екстремістський зміст" вилучено. Різниці між денацифікацією та нацизмом вже нема", – пише радник міського голови.

У Мангуші та Нікольському вже "почистили" бібліотеки, Маріуполь буде наступним. Забороненими книгами стали – українська література, історія, підручники про УПА, Степана Бандеру та інших політичних діячів і письменників.

Петро Андрющенко зауважив, що в 90-х роках минулого століття, бібліотека Крупської в Донецьку була центром культурного розвитку молоді та боротьби зі радянською пропагандою.

  • 18 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.
  • Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

книжки
підручники
Маріуполь
бібліотека
Донеччина
загарбники
окупанти
українська література
новини Донеччини
Читайте також:
Родріго Дутерте
24 травня, 2022 вiвторок
"Я вбиваю злочинців, а не дітей і стареньких": Путіна назвав дітовбивцею президент Філіппін Дутерте, відомий позасудовими розправами
Бійці Азовсталі, які покинули завод
25 травня, 2022 середа
Дружина командира полку "Азов" розповіла, в яких умовах утримуються полонені захисники Азовсталі
Олексій Резніков
23 травня, 2022 понедiлок
Підсумовуючи Рамштайн-2, Олексій Резніков використав несподівану метафору із "Зоряних воєн"
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.16
    Купівля 34.16
    Продаж 35.71
  • EUR
    Купівля 36.06
    Продаж 38.04
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
25 травня
15:23
телефон меседжер
"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир": СБУ перехопила розмову окупантів, шокованих підтримкою України
15:22
Укрпошта
Укрпошта стала першою поштою світу, яка відкрила власний магазин на eBay
15:12
Путін
Путін підписав указ про спрощене надання громадянства РФ жителям Херсонщини і Запоріжжя
14:59
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Лише серйозні поразки на фронті можуть змусити Путіна сісти за стіл перемовин, — Разумков
14:49
Дія
Україна планує зробити "Дію" міжнародним застосунком
14:44
Олександр Турчинов
"Перебуваю на фронті, готовий відповідати на питання в окопі": Турчинов назвав виклик на допит "неадекватним політичним піаром СБУ"
14:41
обстріл ракетний удар
Російська ракета влучила в ТРЦ у центрі Запоріжжя
14:34
Ексклюзив
окупанти рф
Росіяни почали використовувати військову техніку 1950-х рр. ЗСУ нищать "сучасну" техніку Росії, - нардеп Разумков
14:34
СБУ викликала Яценюка, Турчинова і Авакова на допит у "вугільній" справі
14:29
росія солдат
У Росії в турборежимі ухвалили закон про скасування вікової межі для контрактної служби
14:28
гугл
Україна нагородила Google "Відзнакою миру" за припинення роботи в Росії
14:22
Маріуполь окупанти порт
Радник мера Маріуполя спростував російський фейк про відновлення роботи порту
14:21
Ексклюзив
зерно-війна
Світ без українського зерна: чим загрожує блокада Путіна і чи зможе він шантажем досягнути успіху
14:03
Андрій Дещиця
"Цілком можливо, що ракети полетять у бік Заходу": Дещиця про імовірність обстрілу Польщі Росією
14:00
Ексклюзив
росія дипломат
Демократична Росія неможлива, поки у Кремля є ядерна зброя, газ і нафта, - військовий експерт Черник
14:00
Челсі
Британський уряд дозволив продаж за 4,25 млрд фунтів футбольного клубу "Челсі", який належав Абрамовичу
13:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
За 3 місяці повномасштабної війни українські воїни знищили близько 25% бойових компонентів РФ, це хороший показник, — Згурець
13:45
долар рубль
У Росії заявили, що платитимуть за зовнішнім боргом у рублях
13:19
корабль із зерном
У Росії назвали умову розблокування експорту українського зерна Чорним морем
13:18
Зеленський
Зеленський: терміни завершення війни залежать від РФ і бажання Заходу озброювати і зміцнювати Україну
13:16
Ексклюзив
окупанти танк
Котел навколо Сєвєродонецька і Лисичанська - стратегічна мета Росії, - військовий експерт Черник
13:07
Альфа-Банк
Нацбанк непублічно оштрафував Альфа-банк на 57 млн грн, – ЗМІ
13:06
Денис Шмигаль
Окупанти завдали Україні економічних втрат на близько 600 млрд доларів, - Шмигаль
12:49
Джордж Буш
ФБР запобігло замаху на колишнього президента США
12:40
магазин продукти
Світу загрожує голод через російську блокаду українських портів, - директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Бізлі
12:39
Ексклюзив
Сєвєродонецьк, обстріли
До штурму Сєвєродонецького напрямку загарбники залучили понад 15 тис. військових, 30 бронетранспортерів і 10 танків, – радник міністра МВС Денисенко
12:36
Marks & Spencer
Виробник одягу Marks & Spencer повністю припинив роботу в Росії
12:33
лікарня
Австрія візьме на лікування близько 100 тяжко поранених жінок та дітей з України
12:18
Сергій Ребров
Ребров відреагував на чутки про можливе призначення новим тренером збірної України
12:08
полонені орки
Окупанти намагаються вирватися з війни через полон і здаються охочіше, ніж у перші тижні масштабної війни, - СБУ
12:08
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Європа не готова запроваджувати газове ембарго, – Климпуш-Цинцадзе
12:02
Дмитро Кулеба та Фейсал Бинь Фархан Аль-Сауд
Україна просить Саудівську Аравію допомогти розв'язати кризу з пальним
11:44
зруйнував газопровід
Через російський обстріл Луганщина повністю залишилася без газу, травмовано працівника газорозподільної станції
11:42
Путін
Путін не усвідомлює, що відбувається, і живе у своєму світі, - Зеленський
11:14
ППО збила російську ракету
Росія витратила близько 60% запасу високоточної зброї, деякі старі ракети не долітають до цілей, - розвідка
11:05
газ
Європа погодилася платити Путіну за газ рублями, - The Washington Post
11:00
Наживо
на фото: Андрій Малиновський і Олександр Ващук
Збірна України - зрив підготовки. Де зіграють наступний чемпіонат?
10:39
За урядовою програмою у безпечніші регіони переїхали 600 підприємств
10:34
Мер Краматорська показав наслідки нічного авіаудару по місту
10:24
Зеленський
Зеленський заявив, що Україну влаштовує політика Китаю щодо війни з Росією
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV