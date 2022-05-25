Про це інформує в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Російські загарбники інвентаризують бібліотечні, шкільні й інші книжкові фонди. Вони знищують "екстремістську" літературу.



"Виявляється "молодь Донбасу проти екстремізму". Все це робиться працівниками бібліотеки ім. Крупської в Донецьку. На сьогодні вже закінчено оцінку бібліотек та шкільної літератури в Мангуші та Нікольському. Всі книжки, що містять "екстремістський зміст" вилучено. Різниці між денацифікацією та нацизмом вже нема", – пише радник міського голови.



У Мангуші та Нікольському вже "почистили" бібліотеки, Маріуполь буде наступним. Забороненими книгами стали – українська література, історія, підручники про УПА, Степана Бандеру та інших політичних діячів і письменників.



Петро Андрющенко зауважив, що в 90-х роках минулого століття, бібліотека Крупської в Донецьку була центром культурного розвитку молоді та боротьби зі радянською пропагандою.

18 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.

Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України.

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