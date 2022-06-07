Про це заявив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко у етері національного телемарафону, повідомляє Укрінформ.

За його словами, з програми зарубіжної літератури, серед іншого, буде виключено роман Льва Толстого "Війна та мир".

"Такого в Україні вивчати не будуть, тобто все, що виспівує орківські війська, все воно зникне з програми зарубіжної літератури. Історія України та всесвітня історія - ми горді тому, що вже ґрунтуємося на національних українських архівних документах. Будуть внесені зміни в методологію викладання історії та світової історії, робочі групи ретельно опрацьовують всі ці зміни і буде виписано взаємовідносини між українською нацією та "руським міром" на основі історичної правди", - розповів Вітренко.

Він додав, що наразі тривають дискусії стосовно того, чи вивчати твори інших російських письменників та підкреслив, що нові програми розробляються і по решті предметів.

"Зараз працюють групи високопрофесійних спеціалістів, які створюють зміни до навчальних програм. До 15 червня ці групи мають подати результати до МОН, і ці зміни ми будемо вносити окремими нормативними документами. Зокрема зміни будуть стосуватися посилення практичної спрямованості предмету "Захист Вітчизни". Діти мають знати, вміти, буде посилено національно-патріотичне виховання і буде окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Щоб діти були свідомі того, що не можна чіпати, що несе для них небезпеку", - сказав Вітренко.

7 червня Андрій Вітренко заявив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, а школярі навчатимуться у режимі офлайн.

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