Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

У ніч на 10 травня у західних, північних, центральних областях, на Одещині та Миколаївщині очікуються заморозки, окрім Полтавщини та Дніпропетровщині, де буде хмарно.

На решті територій заморозки малоймовірні.

Протягом дня температура повітря становитиме +11...+14 °C, на Закарпатті +14...+17 °C, а найхолодніше буде на Луганщині та частині Донеччини, +7...+11 °C.

Дощі пройдуть вночі на південному сході та півдні, вдень у середу опади поширяться на більшість областей України. Лише в західній частині та на півночі - без істотних опадів.

У Києві 10 травня вночі знову холодно, +3...+5 °C, на околицях столиці можливі заморозки. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +14 °C. Без істотних опадів, хіба в окремих районах можливий невеликий дощ.

З 12 травня температура повітря нарешті підвищиться. На суботу й неділю - потепління.