Заморозки не покидають Україну, проте вже невдовзі потепління, - синоптик Наталка Діденко
У середу в Україні прогнозуються заморозки, подекуди буде хмарно, проте вже цими вихідними температура повітря підніметься
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
У ніч на 10 травня у західних, північних, центральних областях, на Одещині та Миколаївщині очікуються заморозки, окрім Полтавщини та Дніпропетровщині, де буде хмарно.
На решті територій заморозки малоймовірні.
Протягом дня температура повітря становитиме +11...+14 °C, на Закарпатті +14...+17 °C, а найхолодніше буде на Луганщині та частині Донеччини, +7...+11 °C.
Дощі пройдуть вночі на південному сході та півдні, вдень у середу опади поширяться на більшість областей України. Лише в західній частині та на півночі - без істотних опадів.
У Києві 10 травня вночі знову холодно, +3...+5 °C, на околицях столиці можливі заморозки. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +14 °C. Без істотних опадів, хіба в окремих районах можливий невеликий дощ.
З 12 травня температура повітря нарешті підвищиться. На суботу й неділю - потепління.
- Станом на 4 травня рівень води в річці Дніпро у Києві біля моста метро піднявся ще на 9 сантиметрів. Але промислові об’єкти і житлові масиви столиці – поза загрозою підтоплення.
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