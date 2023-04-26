Про це вона написала в телеграмі.

У ніч на 27 квітня в більшості областей слід чекати +3...+8 °C, а на заході - 0...+3 °C та заморозків.

Удень найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина - Київщина - Черкащина - Кропивницький-Одещина. Температура повітря коливатиметься в межах +9...+12 °C.

На заході країни вона становитиме +10..+13 °C, а на сході сягне до +15...+20 °C. На Вінничині Наталка Діденко прогнозує +10 °C. На півдні України температура повітря становитиме +15...+20 °C, на Одещині - +12 °C.

Майже по всій Україні 27 квітня йтимуть дощі. Мешканцям заходу слід очкувати на прояснення.

У Києві синоптик обіцяє дощову, холодну та вітряну погоду. У ніч на 26 квітня температура повітря становитиме +5...+7 °C, а вдень зросте до +10 °C.

Потепління в Україні Наталка Діденко прогнозує з 1 травня.