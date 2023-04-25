Про це інформує Наталка Діденко.

Атмосферний фронт від циклону Udo завтра, 26 квітня, принесе в західні області України похолодання, до +8...+13 °C, та дощі.

Частково ця нова повітряна маса торкнеться Вінниччини, Житомирщини, Київщини та Одещини - там завтра є ймовірність невеликих дощів.

На Вінниччині до +10...+11 °C, Одещині до +15 °C, Житомирщині та Київщині до +14...+16 °C.

На решті території України втримається тепла, сонячна погода, із температурою повітря +16...+21 °C.

У Києві 26 квітня місцями пройде невеликий дощ, денна температура повітря становитиме +16 °C.

У четвер похолодання та дощі поширяться на значну частину України. Лише в східних областях 27 квітня дощі хоча й пройдуть, проте буде тепло, до +17...+20 °C.

Найближчими днями серйозних магнітних бур не передбачається, полярного сяйва - також.