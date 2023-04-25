Циклон принесе в Україну похолодання та дощі: синоптик Наталка Діденко про погоду на 26 квітня
Синоптик Наталка Діденко прогнозує в Україні в середу, 26 квітня, похолодання та дощі, у зв'язку з приходом циклону
Про це інформує Наталка Діденко.
Атмосферний фронт від циклону Udo завтра, 26 квітня, принесе в західні області України похолодання, до +8...+13 °C, та дощі.
Частково ця нова повітряна маса торкнеться Вінниччини, Житомирщини, Київщини та Одещини - там завтра є ймовірність невеликих дощів.
На Вінниччині до +10...+11 °C, Одещині до +15 °C, Житомирщині та Київщині до +14...+16 °C.
На решті території України втримається тепла, сонячна погода, із температурою повітря +16...+21 °C.
У Києві 26 квітня місцями пройде невеликий дощ, денна температура повітря становитиме +16 °C.
У четвер похолодання та дощі поширяться на значну частину України. Лише в східних областях 27 квітня дощі хоча й пройдуть, проте буде тепло, до +17...+20 °C.
Найближчими днями серйозних магнітних бур не передбачається, полярного сяйва - також.
- З 24 по 26 березня у столиці науковці зафіксували шість рекордних показників температури повітря.
- 29 березня, у столиці зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру - 17 м/с (61 км/год).
- За добу 5 квітня у столиці випала найбільша кількість опадів за майже сотню років - 20,6 мм. Останній рекорд зафіксували 1933 року.
- Синоптик Наталка Діденко пояснила причини полярного сяйва в Україні.
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