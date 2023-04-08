Про це поінформували в головному управлінні нацполіції в Одеській області.

"Громадянин Турецької Республіки найняв кілера для вбивства двох ділових партнерів: один його компаньйон загинув, інший вижив, але залишився паралізованим. Аби уникнути покарання, зловмисник почав переховуватися і зрештою втік із Туреччини", - зазначили в пресслужбі.

Правоохоронці затримали злочинника, який перебував у міжнародному розшуку, в Одесі. Згідно з турецьким законодавством йому загрожує довічне ув'язнення. Нині розв'язується питання про його арешт та екстрадицію.