Замовив убивство бізнес-партнерів: в Одесі затримали громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку
Правоохоронці в Одесі затримали громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку за організацію вбивства своїх ділових партнерів
Про це поінформували в головному управлінні нацполіції в Одеській області.
"Громадянин Турецької Республіки найняв кілера для вбивства двох ділових партнерів: один його компаньйон загинув, інший вижив, але залишився паралізованим. Аби уникнути покарання, зловмисник почав переховуватися і зрештою втік із Туреччини", - зазначили в пресслужбі.
Правоохоронці затримали злочинника, який перебував у міжнародному розшуку, в Одесі. Згідно з турецьким законодавством йому загрожує довічне ув'язнення. Нині розв'язується питання про його арешт та екстрадицію.
- Нагадаємо, прикордонники пункту "Табаки" на Одещині затримали чоловіка, який намагався вивезти мощі 80 святих, ікону та храмовий аналой
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