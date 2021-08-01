"Замовкни й скорися". Як чиновники Лукашенка тиснуть на бігунку Тимановську
В мережі оприлюднено 20-хвилинну розмову білоруських спортивних функціонерів з легкоатлеткою, членкинею олімпійської збірної Христиною Тимановською
Вони намагаються вплинути на її професійну, громадську й політичну позицію, заохочуючи повернутися на батьківщину й перестати виступати з критикою на адресу НОК країни. Подробиці наводить Еспресо.TV.
З Тимановською розмовляли головний тренер збірної Білорусі Юрій Моісевич та начальник національної команди з легкої атлетики Артур Шумак.
Ось цитати з наведеного запису:
"Якщо ти хочеш виступати далі за Республіку Білорусь, то послухай. Приїдь і просто поїдь додому, до батьків, і просто відпусти цю ситуацію".
"Ти на усю країну звинувачуєш людей, не розібравшись, у чому і як. І твоя дурість могла б вплинути на те, що люди втратили б роботу. У людей є сім'ї. Своєю дурістю ти могла зламати долі людей".
"Для того, щоб це заспокоїти, треба просто піти з ефіру і замовкнути".
"Мені треба звітувати. Там виходить 350 доларів, треба тобі їх здати, тому що це підзвітні гроші. Це добові, які ти недобудеш".
"Треба ось це зробити, розумієш? Правильно вчинити. Ми спокійно подаємо в оргкомітет, що у тебе травма, вирішуємо це питання, і ти спокійно їдеш. І я тобі обіцяю, що ти залишишся в легкій атлетиці".
"Але ти повір, я не свою ж**у рятую і не ж**у когось... Якщо нам запропоновано так, - ми повинні скоритися і вчинити саме так, розумієш? Скоритися і вчинити саме так".
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