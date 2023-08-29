Заохочують одружуватися "вчасно": в Китаї пропонують винагороду молодятам, якщо нареченій до 25 років

Про це інформує Reuters.

Зазначається, що винагорода для молодят становитиме тисячу юанів ($137). Вона призначена для заохочення "шлюбів і дітонародження у відповідному віці" для людей, які одружуються вперше. Водночас для сімей, які вже мають дітей, передбачена низка субсидій щодо догляду за дітьми.

Шлюбний вік у Китаї становить 22 роки для чоловіків і 20 років для жінок, проте наразі спостерігається зменшення кількості молодят, що викликає нижчий рівень народжуваності. Це зумовило також падіння чисельності населення Китаю.

Відповідно до урядових даних, кількість шлюбів у 2022 році сягнула рекордно низького рівня - 6,8 мільйона, що на 800 тисяч менше ніж у 2021 році. Це найнижчий показник з 1986 року.