Заохочують одружуватися "вчасно": в Китаї пропонують винагороду молодятам, якщо нареченій до 25 років
У китайському повіті Чаншань молодятам пропонують грошову винагороду, якщо нареченій до 25 років: це зробили, аби заохотити пари одружуватися "вчасно" на тлі занепокоєння зниженням рівня народжуваності
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що винагорода для молодят становитиме тисячу юанів ($137). Вона призначена для заохочення "шлюбів і дітонародження у відповідному віці" для людей, які одружуються вперше. Водночас для сімей, які вже мають дітей, передбачена низка субсидій щодо догляду за дітьми.
Шлюбний вік у Китаї становить 22 роки для чоловіків і 20 років для жінок, проте наразі спостерігається зменшення кількості молодят, що викликає нижчий рівень народжуваності. Це зумовило також падіння чисельності населення Китаю.
Відповідно до урядових даних, кількість шлюбів у 2022 році сягнула рекордно низького рівня - 6,8 мільйона, що на 800 тисяч менше ніж у 2021 році. Це найнижчий показник з 1986 року.
- Тим часом в Україні за пів року лише у Дії заяву про державну реєстрацію шлюбу подали понад 10 тисяч закоханих.
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