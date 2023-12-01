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Гарбуз, запечений у духовці з медом. Розповідаємо, як приготувати

1 грудня, 2023 п'ятниця
16:35
рецепти

Смачна, ароматна та солодка страва для всієї родини. Гарбуз, запечений у духовці з медом, сподобається не лише дорослим, а й дітям. Цедра та сік апельсина вносять у страву відчутний цитрусовий аромат. У поєднанні з апельсином і медом гарбуз виходить неймовірно смачним та легким

Рецепт Запеченого гарбуза

Інгредієнти для гарбуза в духовці:

  • гарбуз - 500 г
  • один апельсин
  • дві столові ложки меду
  • одна столова ложка рослинної олії
  • кунжут - одна столова ложка.

Покрокове приготування запеченого гарбуза:

  • ретельно миємо апельсин
  • обсушуємо його
  • знімаємо тонкий шар цедри
  • розрізаємо фрукт навпіл 
  • вичавлюємо сік з однієї половинки
  • у мисці змішуємо мед, олію, апельсиновий сік і цедру
  • все перемішуємо до однорідності
  • гарбуз очищаємо від насіння та шкірки
  • нарізаємо не дуже товстими скибочками
  • викладаємо скибочки гарбуза в миску
  • заливаємо медово-апельсиновим маринадом
  • ретельно перемішуємо
  • викладаємо гарбуз у форму для запікання в один шар
  • ставимо в розігріту до 180 ° С 
  • запікаємо гарбуз 40 хв. 
  • поки запікається гарбуз, трохи підсмажуємо кунжут на сухій сковороді
  • готовий гарбуз перекладаємо на тарілку
  • поливаємо соком, що виділився при запіканні
  • посипаємо кунжутом.

Смачного!

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