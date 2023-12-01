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Гарбуз, запечений у духовці з медом. Розповідаємо, як приготувати
Смачна, ароматна та солодка страва для всієї родини. Гарбуз, запечений у духовці з медом, сподобається не лише дорослим, а й дітям. Цедра та сік апельсина вносять у страву відчутний цитрусовий аромат. У поєднанні з апельсином і медом гарбуз виходить неймовірно смачним та легким
Інгредієнти для гарбуза в духовці:
- гарбуз - 500 г
- один апельсин
- дві столові ложки меду
- одна столова ложка рослинної олії
- кунжут - одна столова ложка.
Покрокове приготування запеченого гарбуза:
- ретельно миємо апельсин
- обсушуємо його
- знімаємо тонкий шар цедри
- розрізаємо фрукт навпіл
- вичавлюємо сік з однієї половинки
- у мисці змішуємо мед, олію, апельсиновий сік і цедру
- все перемішуємо до однорідності
- гарбуз очищаємо від насіння та шкірки
- нарізаємо не дуже товстими скибочками
- викладаємо скибочки гарбуза в миску
- заливаємо медово-апельсиновим маринадом
- ретельно перемішуємо
- викладаємо гарбуз у форму для запікання в один шар
- ставимо в розігріту до 180 ° С
- запікаємо гарбуз 40 хв.
- поки запікається гарбуз, трохи підсмажуємо кунжут на сухій сковороді
- готовий гарбуз перекладаємо на тарілку
- поливаємо соком, що виділився при запіканні
- посипаємо кунжутом.
Смачного!
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