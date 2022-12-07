Запит "Україна" увійшов у топ пошуку Google в 2022

Про це повідомляє Google.

Запит "Україна" очолив рейтинг найбільш розшукуваних новин за рік. Також у топі опинилась "Смерть Королеви Єлизавети" та "результати виборів". Разом з "Україною" користувачі шукали "людські жертви", "пожертви" та "біженці".

За загальним пошуком Україна зайняла третє місце - цей запит випередила гра "Wordle" та турнір "India vs England".

Google також оприлюднив найпопулярніші запити українців у 2022 році - найчастіше українці шукали "карту повітряних тривог", найбільше цікавив людей Арестович, а перше місце у списку покупок зайняв генератор.

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