Росіяни витісняють ЗСУ з Кам’янського на Запоріжжі, але захопити село теж не можуть: деталі від речника ОК "Південь"

Про це в етері Громадського радіо сказав речник оперативного командування "Південь" Владислав Волошин.

Він розповів, що Збройні сили України тримають у Кам’янському кілька позицій. Вони розташовані на північній та східній околиці села. Тримати позиції в самому селі сенсу немає, оскільки там не залишилося жодної вцілілої будівлі та жодного укриття, де військові могли б тримати оборону, каже Владислав Волошин. Тому, за його словами, українські війська змушені відходити на фланги.

Водночас українські війська тримають Кам’янське під вогневим контролем. Росіяни намагаються туди просочитися й закріпитися, але їм там теж нема де закріпитися, щоб тримати оборону.

"Тому за цей пункт точаться запеклі бої вже впродовж кількох тижнів. Противнику, на жаль, вдається витісняти нас із займаних позицій методом знищення всього, що є в цьому населеному пункті», — наголосив військовослужбовець.

Він додав, що подібну тактику росіяни також застосовують і в інших населених пунктах, зокрема — в Лобковому та Малих Щербаках, де ворог намагається здійснювати активні штурмові дії.