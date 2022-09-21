Запоріжжя та Дніпро працюють над спільним планом евакуації на випадок аварії на ЗАЕС, - очільник Запорізької ОВА Старух
Запорізька та Дніпропетровська область готують спільні плани на випадок катастроф через російські обстріли, зокрема щодо вибуху на Запорізькій АЕС
Про це в ефірі Еспресо розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Зараз ми маємо синхронізувати історію з Дніпром, яка пов'язана з вибухом на АЕС. Нам треба чітко відпрацювати перехрещення потоків. Частина з Дніпропетровської області з Марганця буде виходити в разі аварії на Запоріжжя, а з Запоріжжя частина людей буде виходити на Дніпропетровську область. Нам треба розвести всі потоки, опрацювати всі питання. Ми в повному контакті, розуміння є, залишилося синхронізувати по годинах всі наші дії", - зазначив він.
За словами Старуха, в областей є 19 спільних планів реагування.
"Хімічні підприємства, гребля Дніпровської ГЕС та інші історії, в яких ми з Дніпром пов'язані. У нас є план на випадок підтоплення в разі прориву греблі, ми його оновили у вересні 2021 року. Так само зараз синхронізуємось з сусідами. Ми не зовсім прораховували ситуацію, ми прораховували прорив у нижньому б'єфі від ДніпроГЕС, а якщо прийде з верхнього - то це підіймає низку питань на Лівобережжі. Особливо між Запоріжжям і Дніпром, Дніпром і Кременчуком, і так далі по всьому Дніпру до Київського водосховища", - підсумував очільник ОВА.
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