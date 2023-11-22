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Запорізька АЕС перевела 5-й енергоблок у режим "холодного зупину" після витоку реагентів

22 листопада, 2023 середа
02:42
Економіка ЗАЕС

Українська Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) переводить свій реакторний блок № 5 із гарячої зупинки на холодну та має намір визначити причину виявлення бору в контурі охолодження

Про це повідомляє МАГАТЕ.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі, зазначив, що 4-й блок залишиться в режимі гарячої зупинки для виробництва пари та опалення.

"Після холодної зупинки ЗАЕС проведе випробування, щоб визначити, чому у вторинному контурі охолодження одного з парогенераторів блоку було виявлено низький рівень бору", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перехід реакторної установки в режим "холодний зупин" розпочався 20 листопада й, за планами, мав завершитися 21 листопада.

  • Через злочинні дії росіян на енергоблоці №5 тимчасово окупованої Запорізької АЕС відбувається витік реагентів із першого контуру реактора в другий.
Війна з Росією
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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