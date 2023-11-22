Запорізька АЕС перевела 5-й енергоблок у режим "холодного зупину" після витоку реагентів

Про це повідомляє МАГАТЕ.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі, зазначив, що 4-й блок залишиться в режимі гарячої зупинки для виробництва пари та опалення.

"Після холодної зупинки ЗАЕС проведе випробування, щоб визначити, чому у вторинному контурі охолодження одного з парогенераторів блоку було виявлено низький рівень бору", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перехід реакторної установки в режим "холодний зупин" розпочався 20 листопада й, за планами, мав завершитися 21 листопада.