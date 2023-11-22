Запорізька АЕС перевела 5-й енергоблок у режим "холодного зупину" після витоку реагентів
Українська Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) переводить свій реакторний блок № 5 із гарячої зупинки на холодну та має намір визначити причину виявлення бору в контурі охолодження
Про це повідомляє МАГАТЕ.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі, зазначив, що 4-й блок залишиться в режимі гарячої зупинки для виробництва пари та опалення.
"Після холодної зупинки ЗАЕС проведе випробування, щоб визначити, чому у вторинному контурі охолодження одного з парогенераторів блоку було виявлено низький рівень бору", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перехід реакторної установки в режим "холодний зупин" розпочався 20 листопада й, за планами, мав завершитися 21 листопада.
- Через злочинні дії росіян на енергоблоці №5 тимчасово окупованої Запорізької АЕС відбувається витік реагентів із першого контуру реактора в другий.
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