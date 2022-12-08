Про це він розповів в етері Еспресо.



Полковник СБУ дав коментар щодо подальшого розвитку ситуації у Запорізькій області.



"Я погоджуюсь з деякими експертами, які говорили, що Запорізький напрямок з військової точки зору є перспективним і для однієї, і для іншої сторони. Наприклад, якщо взяти Схід, то там росіяни намагаються проломити ситуацію з політичної точки зору, бо їм потрібна перемога, аби дати щось на внутрішнього та зовнішнього споживача. А от з військової точки зору, противник більше дивиться у бік Запоріжжя, тому що там є у них деякі успіхи: вони взяли Енергодар та окремі позиції по р. Дніпро, також закріпилися напроти Нікополя та інших населених пунктів. Якщо росіяни будуть наступати вздовж р. Дніпро, то у них будуть завжди закриті фланги. Відповідно, з військової точки зору це значно краще, якщо на перспективу є плани у них там залишатися", - пояснив Костенко.



Роман Костенко підкреслив, що з обох сторін є розуміння перспективності цього напрямку, бо для нас було б правильним працювати у коридорі Бердянськ – Мелітополь, де проходять логістичні артерії російської армії, а якщо їх пошкодити, то війна повернеться в інше русло.



"Коли ми звільняли Харківщину, то на Запоріжжі було відносне затишшя, крім артилерійських дуелей, потім всі перевели увагу на Херсонський напрямок, який був стратегічно важливий, то знову ж таки на Запоріжжі не було активних оперативних рухів. А зараз, коли вималювалася лінія на Сході й ми закріпилися по р. Дніпро, то тепер Запорізький напрямок буде більш активним", - зауважив полковник СБУ.

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