Запорізький напрямок є перспективним і для нас, і для противника, - полковник СБУ Костенко
Роман Костенко, народний депутат України, полковник СБУ, зазначив, що зараз, коли вималювалася лінія на Сході й ми закріпилися по р. Дніпро, Запорізький напрямок буде більш активним
Про це він розповів в етері Еспресо.
Полковник СБУ дав коментар щодо подальшого розвитку ситуації у Запорізькій області.
"Я погоджуюсь з деякими експертами, які говорили, що Запорізький напрямок з військової точки зору є перспективним і для однієї, і для іншої сторони. Наприклад, якщо взяти Схід, то там росіяни намагаються проломити ситуацію з політичної точки зору, бо їм потрібна перемога, аби дати щось на внутрішнього та зовнішнього споживача. А от з військової точки зору, противник більше дивиться у бік Запоріжжя, тому що там є у них деякі успіхи: вони взяли Енергодар та окремі позиції по р. Дніпро, також закріпилися напроти Нікополя та інших населених пунктів. Якщо росіяни будуть наступати вздовж р. Дніпро, то у них будуть завжди закриті фланги. Відповідно, з військової точки зору це значно краще, якщо на перспективу є плани у них там залишатися", - пояснив Костенко.
Роман Костенко підкреслив, що з обох сторін є розуміння перспективності цього напрямку, бо для нас було б правильним працювати у коридорі Бердянськ – Мелітополь, де проходять логістичні артерії російської армії, а якщо їх пошкодити, то війна повернеться в інше русло.
"Коли ми звільняли Харківщину, то на Запоріжжі було відносне затишшя, крім артилерійських дуелей, потім всі перевели увагу на Херсонський напрямок, який був стратегічно важливий, то знову ж таки на Запоріжжі не було активних оперативних рухів. А зараз, коли вималювалася лінія на Сході й ми закріпилися по р. Дніпро, то тепер Запорізький напрямок буде більш активним", - зауважив полковник СБУ.
- 5 грудня українські захисники уразили район дислокації ворожих військ в Якимівському районі Запорізької області
- Також директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що у найближчий перспективі Запорізький фронт стане найбільш агресивним
- 7 грудня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Запорізькій області окупанти посилюють терор, розстріляли мирних мешканців
- 8 грудня Енергоатом проінформував, що на Запорізькій АЕС готують провокації: окупанти завезли кілька реактивних систем залпового вогню "Град"
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе