Про це повідомили у МОН.

Від 18 липня 2022 року на сайті Міністерства науки і освіти України студенти зможуть задати питання щодо вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти, скориставшись чатботом.

Поспілкуватись із консультантом можна на сайті МОН, натиснувши у правому нижньому куті на на кнопку "Поставити запитання". Онлайн-помічники будуть доступні з понеділка по четвер (09:00-17:00), та у п’ятницю (09:00-16:00).

Крім отримання онлайн-консультацій, вступники можуть звернутися на безкоштовну на гарячу лінію МОН за номером 0 (800) 50-45-70.