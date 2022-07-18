Запрацював чатбот для допомоги українським абітурієнтам
Сервіс доступний на сайті Міністерства науки і освіти України
Про це повідомили у МОН.
Від 18 липня 2022 року на сайті Міністерства науки і освіти України студенти зможуть задати питання щодо вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти, скориставшись чатботом.
Поспілкуватись із консультантом можна на сайті МОН, натиснувши у правому нижньому куті на на кнопку "Поставити запитання". Онлайн-помічники будуть доступні з понеділка по четвер (09:00-17:00), та у п’ятницю (09:00-16:00).
Крім отримання онлайн-консультацій, вступники можуть звернутися на безкоштовну на гарячу лінію МОН за номером 0 (800) 50-45-70.
- У "Дію" додадуть документи про освіту.
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