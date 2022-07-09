У "Дії" з'являться документи про освіту

Про це 9 дипня 2022 року повідомили на офіційному сайті Міністерства освіти.

Як наголошується, команда МОН працює над впровадженням електронних документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку "Дія" разом із колегами з Мінцифри та за підтримки проєкту "EU4DigitalUA".

"Це розробляється враховуючи необхідність отримання, поновлення або визнання документів про освіту внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, а також громадян, які знаходяться за межами країни", - зазначають у відомстві.

Нині підготовлено проєкт постанови КМУ щодо відображення відомостей, що містяться в документах про базову середню, повну загальну середню, професійну, передвищу та вищу освіту засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням мобільного застосунку "Дія".

Крім того, повідомляється, що вже зараз завдяки сервісу ЄДЕБО "Інформація про фізичну особу, що міститься в ЄДЕБО" здобувачі освіти та випускники закладів освіти можуть самостійно отримати інформацію про видані ним документи про освіту та дані про навчання. Для цього лише треба мати кваліфікований електронний підпис, реквізити документів про освіту – не потрібні.

Додаткова інформація про сервіс ЄДЕБО завантажена тут.

Інформацію, отриману за допомогою сервісу ЄДЕБО, про серію та номер виданих документів про освіту, можна використати для перевірки виданих документів у Реєстрі документів про освіту. Отримана виписка з цього Реєстру може бути корисною для визнання українських документів про освіту для подальшого навчання та працевлаштування за кордоном, зокрема в країнах Європейського простору вищої освіти.

7 липня через велику кількість заявок банк Citadele у Латвії запропонував відкрити банківський рахунок через спеціяльний мобільний застосунок.

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