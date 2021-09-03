Запропонована урядом накопичувальна пенсійна система є недоречною і призведе до збільшення дефіциту пенсійного фонду, – Несходовський

Експерт повідомив про це у програмі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Введення накопичувальної пенсійної системи в Україні зараз є недоречним. Це пов’язано з багатьма причинами. Найперше питання, куди будуть фінансуватися кошти? Фондовий ринок в Україні на сьогоднішній день є нерозвинутим. Як результат, цінна папери, в які можна було би вкладати кошти з достатнім рівнем надійності, дуже мало. Тож такий пенсійні фонди не буде заробляти кошти, не будуть вкладати їх в економіку. Як альтернатива облігаціям державної позики, це означає, що ми будемо фінансувати дефіцит держбюджету. Це не дасть того стимулу, тих ефектів, які є", – зазначив Несходовський.

Економіст зауважив, що сума, яка може бути накопичена за запропонованою урядом схемою: 2% від роботодавців і 2% від безпосередніх працівників – це лише 4%, тобто 48% за рік. Таким чином за 30 років людина накопичить собі певний фонд у розмірі 15-місячної середньої заробітної плати.

"Підхід, який уряд пропонує є недоречним і призведе до збільшення дефіциту пенсійного фонду і зменшення надходжень до місцевих бюджетів. Має бути інший шлях, а саме впровадження умовно-накопичувальної системи, яка дозволить прив’язати це питання до тих проблем, які створює впровадження обов’язкового 2-го рівня пенсійного забезпечення", – повідомив Несходовський.

Нагадаємо, Шмигаль анонсував впровадження накопичувальної пенсійної системи у 2021 році.

Верховна Рада 29 квітня відправила на доопрацювання законопроєкт про впровадження накопичувальної пенсії.

31 травня Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту відхилити доопрацьований проєкт закону та два альтернативних йому документи.

Наразі в Україні діє солідарна пенсійна система, за якої роботодавці платять внески за працівника до Пенсійного фонду України (ПФУ). Ці кошти йдуть на виплати пенсій нинішнім пенсіонерам.

Дефіцит Пенсійного фонду за підсумками 2020 року перевищив 13 млрд грн.