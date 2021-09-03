Запропонована урядом накопичувальна пенсійна система є недоречною і призведе до збільшення дефіциту пенсійного фонду, – Несходовський
Економіст, директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що пропозиція Кабінету міністрів України щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні є недоречною
Експерт повідомив про це у програмі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.
"Введення накопичувальної пенсійної системи в Україні зараз є недоречним. Це пов’язано з багатьма причинами. Найперше питання, куди будуть фінансуватися кошти? Фондовий ринок в Україні на сьогоднішній день є нерозвинутим. Як результат, цінна папери, в які можна було би вкладати кошти з достатнім рівнем надійності, дуже мало. Тож такий пенсійні фонди не буде заробляти кошти, не будуть вкладати їх в економіку. Як альтернатива облігаціям державної позики, це означає, що ми будемо фінансувати дефіцит держбюджету. Це не дасть того стимулу, тих ефектів, які є", – зазначив Несходовський.
Економіст зауважив, що сума, яка може бути накопичена за запропонованою урядом схемою: 2% від роботодавців і 2% від безпосередніх працівників – це лише 4%, тобто 48% за рік. Таким чином за 30 років людина накопичить собі певний фонд у розмірі 15-місячної середньої заробітної плати.
"Підхід, який уряд пропонує є недоречним і призведе до збільшення дефіциту пенсійного фонду і зменшення надходжень до місцевих бюджетів. Має бути інший шлях, а саме впровадження умовно-накопичувальної системи, яка дозволить прив’язати це питання до тих проблем, які створює впровадження обов’язкового 2-го рівня пенсійного забезпечення", – повідомив Несходовський.
- Нагадаємо, Шмигаль анонсував впровадження накопичувальної пенсійної системи у 2021 році.
- Верховна Рада 29 квітня відправила на доопрацювання законопроєкт про впровадження накопичувальної пенсії.
- 31 травня Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту відхилити доопрацьований проєкт закону та два альтернативних йому документи.
- Наразі в Україні діє солідарна пенсійна система, за якої роботодавці платять внески за працівника до Пенсійного фонду України (ПФУ). Ці кошти йдуть на виплати пенсій нинішнім пенсіонерам.
- Дефіцит Пенсійного фонду за підсумками 2020 року перевищив 13 млрд грн.
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