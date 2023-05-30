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Запусками дронів по Москві ФСБ намагається підштовхнути російський народ активно долучатися до війни, - військовий експерт Селезньов

30 травня, 2023 вiвторок
16:40
Війна з Росією москва, кремль

Військовий експерт, полковник ЗСУ речник Генерального штабу ЗСУ 2014-2017 рр. Владислав Селезньов нагадав, що у 1999 році російська ФСБ вчинила цілий ряд терактів на території РФ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ще у 1999 році російська ФСБ вчинила цілий ряд терактів на території РФ, і це призвело до організації та проведення Другої чеченської війни. Цілком ймовірно,  що ФСБ намагається в такій спосіб зцементувати російський народ, щоб вони активно долучилися до участі у так званій спецоперації. З технічної точки зору організовувати запуски дронів у бік Москви, щоб вони поцілили у будинки - немає сенсу. Я не бачу військової логіки у таких діях. Думаю, що представники Генштабу України теж не бачать таку логіку", - вважає Селезньов.

За словами військового експерта, за допомогою БПЛА логічно знищувати ворожі військові об'єкти.

"Потрібно знищувати місця зосередження особового складу, бронетехніки, склади БК, командні пункти, пункти управління та зв'язку ворога. Вцілити в будинки - це нераціонально з військової точки зору. У Москві по житлових будинках працювало або ФСБ, або працювали тамтешні партизани. Тому що партизанський рух на території РФ починає набирати обертів. Цілком ймовірно, що відбулася акція з боку російських партизанів, щоб зруйнувати путінський режим", - підкреслив Селезньов.

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