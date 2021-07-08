Запустили літак: РФ влаштувала провокацію та зірвала пресконференцію лідерів Іспанії та Литви

Про це повідомляє El Mundo.

Як зазначається, сьогодні, 8 липня, на військовій базі НАТО в Шауляї (Литва) мала пройти пресконференція лідерів Литви Гітанаса Науседу та Іспанії Педро Санчеса.

Повідомляється, що Санчес і Науседа відвідували військову базу НАТО, на якій несуть службу 134 іспанських військових. Сигнал тривоги пролунав під час виступу литовського лідера.

Під час виступу литовського лідера раптово пролунав сигнал тривоги Alfa, який означає серйозний інцидент, а не навчання, в результаті чого пресконференція була перервана.

Як виявилося, військова база зафіксувала непізнаний російський літак без плану польоту, і на його перехоплення підняли два винищувачі.

За даними El Mundo, це звичайна практика російської авіації. Літак летів над Балтійським морем, але без ідентифікації та без будь-якого попереднього зв'язку з диспетчерськими вишками. У багатьох випадках ці маневри змушують коригувати повітряні маршрути цивільної авіації.

Також повідомляється, що у зв'язку з візитом лідерів Іспанії та Литви планувався показовий виліт винищувачів, але план польоту був змінений у зв'язку з реальною загрозою з російського боку.

Згодом, Санчес прокоментував інцидент, заявивши, що це є "реальним підтвердженням" важливості іспанської присутності в Балтійському регіоні.





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