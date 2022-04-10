Заради нових санкцій проти РФ у Фінляндії готові поступитися цінами на електрику
Фінляндія готова до нових санкцій проти Росії, незважаючи на можливе зростання цін на електрику внаслідок цих заходів
Про це заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, повідомляє Yle.
Вона наголосила, що зростання цін на електроенергію не є перешкодою для нових санкцій проти РФ.
"Люди щодня гинуть в Україні, ми повинні змусити припинити цю війну. Ми повинні бути готові поступитися власним комфортом заради цього", - підкреслила Марін.
Очільниця фінського уряду наголосила, що всі західні компанії повинні припинити свою діяльність у Росії.
За її словами, війна РФ проти України дала зрозуміти, що безпека у Європі похитнулася.
"45 днів війни - це на 45 днів більше, ніж потрібно. Росія веде безчесну війну, жорстоку та нелюдську, і вона має припинитися", - заявила Марін.
- Раніше повідомлялося, що Фінляндія готова піти на відмову від російських енергоресурсів. З 9 квітня країна заборонила в'їзд на свою територію російських та білоруських вантажівок.
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