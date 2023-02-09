Заради життя. Підтримайте збір для парамедиків

Кожна гривня дає надію тим, хто на нулі...

Війна очима парамедика - це дуже страшно... Це постійні думки про те, що можна було дати шанс на життя ще одному-двом-трьом, але не встиг доїхати, не зумів вивезти, не зміг довезти до лікарні... Найбільше болить за тих, хто вже не з нами… Не встигли…

З моменту повномасштабного вторгнення, медична бригада втратила вже не одне авто, яким вивозили поранених, тож парамедикам терміново потрібна автівка.

Автомобіль, який підходить для транспортування поранених коштує 185 000 грн. Наше завдання - зібрати необхідну суму.

Війна краде життя… Та віра у світло попереду надто сильна!

Разом до Перемоги!

Кошти можна перераховувати:

На нове авто евакуації:

https://send.monobank.ua/jar/62wFWwYmdk

На паливо для авто і медикаменти:

https://send.monobank.ua/jar/6TKFSrokCd

На теплі речі:

https://send.monobank.ua/jar/6mFWs6Eu1V

Гривня:

5375414137372867

Долар:

5375418811518166

Євро:

5375419909508762

PayPal: [email protected]