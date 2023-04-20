Про це він висловився в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, питання виборів регулюється Конституцією, Виборчим кодексом та низкою інших законодавчих актів. Водночас у законі "Про правовий режим воєнного стану" сказано, що під час воєнного стану вибори не можуть проводитися. Він вважає це логічним, адже неможливо забезпечити участь усіх громадян у виборах.

"Думаю, що вибори відбудуться одразу після припинення воєнного стану. В іншому випадку треба змінювати закон, але, знову-таки, я дуже сумніваюсь, що зараз буде можливість провести в Україні якісні, законні вибори, результатам яких довірятиме суспільство. Я так бачу цей процес з огляду на аналіз чинного законодавства. Також мені здається, що зараз є більш важливі речі, на яких потрібно концентруватися. Це точно не питання виборів", - каже Стефанчук.

Наразі важливо зосереджувати всі зусилля на здобутті перемоги над агресором, зазначив він.



"Буде перемога - буде все інше", - додає голова ВР.

Чергові парламентські вибори відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України. Відповідно до цього, наступні парламентські вибори мають відбутися у жовтні 2023 року.