Зараз є більш важливі речі: вибори до Ради відбудуться одразу після припинення воєнного стану, - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що проведення парламентських виборів зараз не на часі, адже згідно із законодавством, вони не можуть проводитись під час воєнного стану
Про це він висловився в інтерв’ю Укрінформу.
За його словами, питання виборів регулюється Конституцією, Виборчим кодексом та низкою інших законодавчих актів. Водночас у законі "Про правовий режим воєнного стану" сказано, що під час воєнного стану вибори не можуть проводитися. Він вважає це логічним, адже неможливо забезпечити участь усіх громадян у виборах.
"Думаю, що вибори відбудуться одразу після припинення воєнного стану. В іншому випадку треба змінювати закон, але, знову-таки, я дуже сумніваюсь, що зараз буде можливість провести в Україні якісні, законні вибори, результатам яких довірятиме суспільство. Я так бачу цей процес з огляду на аналіз чинного законодавства. Також мені здається, що зараз є більш важливі речі, на яких потрібно концентруватися. Це точно не питання виборів", - каже Стефанчук.
Наразі важливо зосереджувати всі зусилля на здобутті перемоги над агресором, зазначив він.
"Буде перемога - буде все інше", - додає голова ВР.
Чергові парламентські вибори відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України. Відповідно до цього, наступні парламентські вибори мають відбутися у жовтні 2023 року.
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